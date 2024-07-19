Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжить свою "мирну місію", попри критику з боку Європейського Союзу за те, що він перевищив роль головування, яке наразі обіймає його країна у блоці.

Про це пише Bloomberg.

“ЄС має приєднатися до Китаю, а якщо припустити, що Дональд Трамп повернеться до влади, і Сполучених Штатів для тиску на росію та Україну, щоб вони почали мирні переговори”, — сказав Орбан.

З того часу, як 1 липня Угорщина взяла на себе переважно адміністративну роль головуючої у ЄС, Орбан, як вказує видання, використав це, щоб підняти власний авторитет у міжнародній дипломатії, зустрічаючись із лідерами, зокрема з Президентом України Володимиром Зеленським, президентом Росії Володимиром Путіним, главою Китаю Сі Цзіньпіном і Трампом.

Орбан сказав, що продовжить повідомляти про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться, як це було з його неузгодженими поїздками до Росії та Китаю. Нещодавно переобраний президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер назвала зусилля Орбана “місією умиротворення”. Угорський лідер у п’ятницю назвав фон дер Ляєн “наївною”.

Європейська комісія заявила в понеділок, що зменшить свою участь у неформальних зустрічах, запланованих Угорщиною під час її головування в ЄС, після візитів Орбана до Москви та Пекіна. Єврокомісія також пропустить традиційний візит членів євроінституції до країни, що головує, пише видання.