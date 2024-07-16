Про це повідомляє Bild.
У листі Орбан навів свою “коротку оцінку” нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом і додав “деякі пропозиції для вашого розгляду”.
“Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту в найближчому майбутньому радикально зросте”, — заявив він.
У своєму листі Орбан закликає ЄС до переговорів із Китаєм про “мирну конференцію”, відновлення дипломатичних відносин із Росією і “політичного наступу” на країни Півдня, чию “повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні”.
Потім він пише про свої переговори у США, які відбулися до замаху на Дональда Трампа. При цьому Орбан критикує чинного президента США Джо Байдена.
“Чинний президент докладає величезних зусиль, щоб залишитися в перегонах. Очевидно, що він не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому від нього не можна очікувати нової політики”, — заявив Орбан.
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