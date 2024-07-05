Літак, що належить прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, 5 липня прилетів до Москви. Орбан має зустрітися з лідером Кремля Володимиром Путіним. Євросоюз наголосив, що Орбан не представляє ЄС цим візитом.

Про приземлення літака в російському аеропорту “Внуково” повідомили російські “РИА Новости” з посиланням на пресслужбу угорського прем’єра.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан в інтерв’ю Radio Kossuth не підтверджував візит до Москви.

“Наступний крок є наступний крок. Ви повинні говорити про це, коли це сталося. Оскільки це делікатні та чутливі речі, про них слід говорити, коли людина вже зробила це”, — сказав політик.

Орбан підтвердив, що, згідно із законодавством, Угорщина навіть як голова в Раді ЄС не має мандату на будь-які мирні перемовини. Але прем’єр підкреслив, що “якщо ми просто сидимо в Брюсселі, ми не можемо наблизитися до миру”.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прокоментував візит Орбана до Москви: ця поїздка відбувається суто в межах двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

“Прем’єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем’єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі”, — ідеться в заяві ЄС.