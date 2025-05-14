Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони через арешти угорських шпигунів в Україні. Він висловив занепокоєння щодо діяльності шпигунської мережі, яка, за його словами, діє проти інтересів Угорщини. Орбан також звинуватив опозиційну партію “Тиса”, очолювану Петером Мадяром, в антиугорській діяльності, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Орбана, Україна нібито проводить кампанію наклепу проти Угорщини, щоб завадити проведенню референдуму про членство України в Європейському Союзі. Він підкреслив, що угорські спецслужби готові протистояти цим загрозам, і що рішення про долю угорського народу не можуть приймати ні Брюссель, ні Київ.

9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу угорської військової розвідки, яка займалася шпигунством на шкоду Україні. Двоє шпигунів були затримані і вже перебувають під арештом за рішенням суду.

Основною метою цієї мережі було збирання інформації про військову безпеку Закарпатської області, вивчення вразливих місць у наземній та повітряній обороні регіону, а також аналіз суспільно-політичних настроїв місцевих жителів, зокрема їхньої поведінки у разі можливого вторгнення угорських військ.

Після викриття шпигунської мережі між Україною та Угорщиною відбувся обмін висилками дипломатів. Угорщина вислала двох українських співробітників посольства, звинувативши їх у шпигунстві, на що Київ відповів висилкою двох угорських дипломатів.

Угорщина з початку 2025 року блокує відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Прем’єр Орбан активно закликає угорців голосувати проти членства України в Євросоюзі на консультативному референдумі, аргументуючи це тим, що вступ України може призвести до втягнення ЄС у війну. Референдум триватиме до 20 червня, а його результати не є обов’язковими до виконання.

Уряд Угорщини вважає, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини. Водночас українська сторона повідомила, що з 12 травня розпочалися регулярні консультації з Угорщиною для розблокування переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Проте 11 травня Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, посилаючись на звинувачення Києва у шпигунстві. Угорський уряд також розіслав громадянам листи з закликом голосувати проти вступу України в ЄС на консультативному референдумі, в яких перелічено сім нібито загроз для Угорщини від такого членства.