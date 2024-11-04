Про це повідомляє Reuters.

Орбан заявив, що ЄС “не зможе самотужки нести тягар війни”, тож якщо “американці перемкнуться на мир”, Європі теж доведеться адаптуватися.

“Ми в Європі повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступатиме за мир, у чому я не тільки впевнений, а й трактую цифри саме так… якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане прихильником миру, то Європа не зможе залишатися прихильником війни”, — заявив Орбан.