Про це повідомляє Reuters.
Орбан заявив, що ЄС “не зможе самотужки нести тягар війни”, тож якщо “американці перемкнуться на мир”, Європі теж доведеться адаптуватися.
“Ми в Європі повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступатиме за мир, у чому я не тільки впевнений, а й трактую цифри саме так… якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане прихильником миру, то Європа не зможе залишатися прихильником війни”, — заявив Орбан.
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