Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна ніколи не зможе здійснити свої надії стати членом Європейського Союзу чи НАТО.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на промову Орбана у Румунії.

За його словами, Україна ніколи не стане членом ЄС чи НАТО, тому що “у нас, європейців, не вистачає на це грошей”.

“ЄС повинен відмовитися від своєї ідентичності як політичного проекту і стати економічним і оборонним проектом”, — сказав Орбан.

Угорський прем’єр назвав керівництво Росії “гіперраціональним”, а також спрогнозував переміщення глобальної влади від “ірраціонального” Заходу до Азії та РФ.

“У наступні довгі десятиліття, можливо, століття, Азія буде панівним центром світу”, — зазначив Орбан.

Угорський прем’єр оголосив Китай, Індію, Пакистан та Індонезію майбутніми великими державами світу.

“І ми, жителі Заходу, також підштовхнули росіян до цього блоку”, — сказав він.

Орбан зазначив, що на відміну від “слабкості” Заходу, позиція Росії у світових справах була раціональною та передбачуваною, зазначивши, що РФ продемонструвала економічну гнучкість в адаптації до санкцій Заходу після вторгнення в Крим у 2014 році.