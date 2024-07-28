Про це повідомляє Reuters із посиланням на промову Орбана у Румунії.
За його словами, Україна ніколи не стане членом ЄС чи НАТО, тому що “у нас, європейців, не вистачає на це грошей”.
“ЄС повинен відмовитися від своєї ідентичності як політичного проекту і стати економічним і оборонним проектом”, — сказав Орбан.
Угорський прем’єр назвав керівництво Росії “гіперраціональним”, а також спрогнозував переміщення глобальної влади від “ірраціонального” Заходу до Азії та РФ.
“У наступні довгі десятиліття, можливо, століття, Азія буде панівним центром світу”, — зазначив Орбан.
Угорський прем’єр оголосив Китай, Індію, Пакистан та Індонезію майбутніми великими державами світу.
“І ми, жителі Заходу, також підштовхнули росіян до цього блоку”, — сказав він.
Орбан зазначив, що на відміну від “слабкості” Заходу, позиція Росії у світових справах була раціональною та передбачуваною, зазначивши, що РФ продемонструвала економічну гнучкість в адаптації до санкцій Заходу після вторгнення в Крим у 2014 році.