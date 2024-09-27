Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незгоду із заявою свого головного помічника, який стверджував, що Угорщина мала б більше вигоди, якби не чинила опір радянському вторгненню 1956 року.

Про це повідомляє Reuters.

Політичний директор Орбана Балаж Орбан заявив цього тижня, що президент України Володимир Зеленський вчинив безвідповідально, вирішивши протистояти вторгненню Росії в лютому 2022 року, що спровокувало війну, яка призвела до численних жертв.

“З огляду на 1956 рік, ми б, ймовірно, не зробили того, що зробив президент Зеленський 2,5 роки тому, оскільки це безвідповідально, оскільки ми бачимо, що він ввів свою країну в оборонну війну, було втрачено багато життів та втрачено території”, — сказав помічник.

Антирадянське повстання в Угорщині 1956 року було жорстоко придушене Червоною Армією. Річниця повстання, 23 жовтня, є для угорців головним національним святом.

Виступаючи національним радіо, прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що важливо говорити “дуже обережно і чітко” з таких делікатних питань.

“Зараз мій політичний директор зробив двозначну заяву, що є помилкою, оскільки наша спільнота стоїть на основі революції 1956 року, виросла з неї”, — сказав Орбан, який зробив національний суверенітет наріжним каменем свого правління.

Він додав, що, як і раніше, Угорщина “завжди захищатиме себе”.

Виправдання Балажу Орбан

У відео, розміщеному на його сторінці у Facebook, помічник заявив, що його слова були “навмисно невірно витлумачені”, додавши, що “герої 1956 року є національними героями, і їхня пам’ять священна”.

Однак його коментарі викликали величезний резонанс в опозиції та ЗМІ: провідний опозиціонер Угорщини Петер Мадьяр написав у своєму повідомленні на Facebook, що помічникові “немає місця у суспільному житті після його скандальних та зрадницьких коментарів”.