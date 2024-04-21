Свої думки Орбан висловив на особистій сторінці в Facebook.

Прем’єр-міністр Угорщини підкреслив, що початкове широкомасштабне вторгнення передбачало лише відправку шоломів, згодом були введені “жорсткі санкції, передача літаків і мільярдів євро”. Орбан наголошує, що Брюссель загрався, говорячи про подальші дії європейських країн у разі розгортання ще гіршої фази війни в Україні.

“Гроші, гроші, зброя, але ситуація не покращується, а навіть погіршується. Ми за крок від того, щоб Захід ввів війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в глибину. Брюссель грається з вогнем”, – каже премʼєр.

За його словами, європейські лідери нібито “занурились” у російсько-українську війну, сприймаючи її як “власну”.

“Ми, угорці, знаємо, що таке війна. Нам цього досить. Я переконаний, що ми повинні триматися осторонь цієї війни. Це не наша війна. Ми не хочемо війни і не хочемо, щоб Угорщина знову стала іграшкою великих держав. Тому ми повинні виступати за мир – вдома, у Брюсселі, Вашингтоні, ООН і НАТО”, – додав він на своїй сторінці.

Під кінець Орбан заявив, що “свою країну втягувати у війну я не дозволю”.