Орбан

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він також оголосив про свій намір просувати ідею переговорів Євросоюзу з Росією.

Орбан охарактеризував саміт ЄС як “три великі битви”, першою з яких назвав представлення Зеленським “плану перемоги”.

“Те, що він виклав учора в українському парламенті, не може не викликати жаху“, констатував угорський прем’єр.

Він укотре заявив, що ЄС має переглянути свою “погано організовану, погано втілену, погано прораховану” стратегію щодо України.

Але це не означає більше воєн, більше небезпечної зброї і зброї далекого радіусу дії, але це означає, що нам потрібно перейти від стратегії війни до стратегії миру. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори!” пише Орбан.

За його словами, він хоче закликати канцлера Німеччини і президента Франції “від імені всього Європейського Союзу якнайшвидше розпочати переговори з росіянами, щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації”.