Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Він також оголосив про свій намір просувати ідею переговорів Євросоюзу з Росією.
Орбан охарактеризував саміт ЄС як “три великі битви”, першою з яких назвав представлення Зеленським “плану перемоги”.
“Те, що він виклав учора в українському парламенті, не може не викликати жаху“, — констатував угорський прем’єр.
Він укотре заявив, що ЄС має переглянути свою “погано організовану, погано втілену, погано прораховану” стратегію щодо України.
“Але це не означає більше воєн, більше небезпечної зброї і зброї далекого радіусу дії, але це означає, що нам потрібно перейти від стратегії війни до стратегії миру. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори!” — пише Орбан.
За його словами, він хоче закликати канцлера Німеччини і президента Франції “від імені всього Європейського Союзу якнайшвидше розпочати переговори з росіянами, щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації”.
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