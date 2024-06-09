Про це він сказав в інтервʼю HirTV.

За наданою інформацією Орбан вважає, що західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Він також вважає, що європейці мріють про повернення до 90-х років.

“Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу”, – сказав прем’єр.

Він також висловив думку, що США зараз пропонують надати Україні кредит на $40 млрд під європейські гарантії. Проросійський політик додав, що Україна зараз “занурена в борги”, хоча раніше була багатою країною.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан незадовго до виборів у Європарламенті, які мають відбутися за тиждень, 9 червня, оголосив, що потрібно не воювати з Росією, а шукати з нею миру.