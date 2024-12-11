Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що запропонував встановити різдвяне перемир’я між Україною та Росією, а також провести масштабний обмін полоненими.

Про це він написав у соцмережі X.

“Наприкінці головування Угорщини в ЄС ми доклали нових зусиль для миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню та широкомасштабний обмін полоненими”, – зазначив Орбан.

За його словами, ініціатива не отримала підтримки від президента України Володимира Зеленського.

“Ми зробили те, що могли!” – додав угорський прем’єр.

В Офісі президента України прокоментували заяву Орбана, наголосивши, що угорська сторона не обговорювала це питання з Києвом і не інформувала про контакти з Москвою.

“Як завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала. Як завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджала. Як завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що”, – заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Він також зазначив, що Україна щоденно працює над звільненням полонених, і вже два тижні тривають переговори щодо масштабного обміну, який може відбутися до кінця року. Литвин наголосив, що Україна прагне справедливого миру та надійних гарантій безпеки, а не публічного піару чи порожніх заяв.