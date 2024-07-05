Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що під час візиту до Москви обговорював з главою Росії Володимиром Путіним досягнення миру в Україні та "найкоротший шлях" до цього.

Про це пише російське медіа “РИА Новости”.

“Я зрозумів, що позиції дуже далекі одна від одної. Треба зробити дуже багато кроків для того, аби наблизитися до завершення війни. Але найважливіший крок ми зробили — встановили контакти і я надалі буду працювати в цьому напрямку”, — заявив Орбан.

Він також стверджує, що війна почала впливати на економіку Європи та її конкурентоспроможність.

Угорський політик зазначив, що під час зустрічі “почув”, що Путін думає щодо наявних мирних ініціатив, припинення вогню та переговорів, а також бачення Європи після війни.

Зі свого боку Путін назвав переговори з Орбаном “своєчасними та корисними” й додав, що Москва сприймає приїзд прем’єра “як спробу поновити діалог”.

Глава РФ також зазначив, що Орбан йому розповів про свої нещодавні “контакти у Києві”.