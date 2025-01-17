Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що настав час відмовитися від санкцій проти Росії.

Про це він розповів в етері радіо Kossuth.

“Настав час викинути санкції у вікно та налагодити стосунки з росіянами без санкцій”, – зазначив Орбан.

Політик також похвалив Угорщину за успіхи під час її головування в Європейському Союзі, підкресливши, що навіть опоненти визнають досягнення країни.

Орбан зауважив, що головною метою шестимісячного головування було повернення теми миру на порядок денний ЄС, і, за його словами, Угорщина досягла значного прогресу у цьому напрямку.

Крім того, прем’єр-міністр висловив сумніви щодо здатності України функціонувати без зовнішньої підтримки, заявивши, що без західних грошей “ця країна сьогодні не існує”.