Орбан сказав про це на спільному брифінгу.

“Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінуємо всі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів панові президенту, що ці ініціативи вимагають багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені. І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трохи інакше піти: зробити перерву, перервати вогонь і потім почати… продовжити переговори”, – заявив Орбан.