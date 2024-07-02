віктор орбан

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан

Орбан сказав про це на спільному брифінгу.

“Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінуємо всі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів панові президенту, що ці ініціативи вимагають багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені. І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трохи інакше піти: зробити перерву, перервати вогонь і потім почати… продовжити переговори”, – заявив Орбан.

На його думку, припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу переговорів. Прем’єр Угорщини подякував Зеленському за “відверту думку” з цього питання.

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