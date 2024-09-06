Про це він заявив на економічному форумі в Італії, передає Politico.
На думку Орбана, зустріч Зеленського з Путіним “необхідна”, адже “перше питання — це спілкування. Якщо немає зв’язку, війна стає все гіршою і гіршою”.
Водночас він акцентував, що має “добрі стосунки” з українським президентом, навіть після його візиту до Москви й зустрічі з Путіним.
“Прем’єр-міністр Угорщини все ще намагається зіграти роль миротворця в російсько-українському конфлікті”, — додає Politico.
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