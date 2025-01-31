віктор орбан

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан

Як повідомляє Bloomberg, Орбан заявив в ефірі угорського державного радіо, що Будапешт нібито отримав від ЄС гарантії щодо відновлення транзиту.

“Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й припинимо їх”, – заявив Орбан.