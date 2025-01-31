Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати санкції Євросоюзу проти Росії через шість місяців, якщо Україна не відновить транзит російського газу.

Як повідомляє Bloomberg, Орбан заявив в ефірі угорського державного радіо, що Будапешт нібито отримав від ЄС гарантії щодо відновлення транзиту.