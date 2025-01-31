Як повідомляє Bloomberg, Орбан заявив в ефірі угорського державного радіо, що Будапешт нібито отримав від ЄС гарантії щодо відновлення транзиту.
“Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й припинимо їх”, – заявив Орбан.
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