Орбан зустрівся з Трампом і обговорив свою «миротворчу місію» щодо України

Про це Орбан повідомив у соцмережі Х.

Зустріч відбулася у маєтку колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. У дописі Орбан наголосив, що мав за честь зустрітися з Трампом.

“Мирна місія 5.0. Ми обговорювали способи досягнення миру. Хороша новина дня: він її розв’яже”, – зазначив Орбан.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 11 липня, зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді. Зазначалося, що цей візит, ймовірно, посилить занепокоєння, що угорський лідер працює як посередник між Путіним і Трампом.

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