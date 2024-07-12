Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити "мирну місію" стосовно України.

Про це Орбан повідомив у соцмережі Х.

Зустріч відбулася у маєтку колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. У дописі Орбан наголосив, що мав за честь зустрітися з Трампом.

“Мирна місія 5.0. Ми обговорювали способи досягнення миру. Хороша новина дня: він її розв’яже”, – зазначив Орбан.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер, 11 липня, зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді. Зазначалося, що цей візит, ймовірно, посилить занепокоєння, що угорський лідер працює як посередник між Путіним і Трампом.