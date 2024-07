Про це Орбан повідомив у соцмережі Х.

Зустріч відбулася у маєтку колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. У дописі Орбан наголосив, що мав за честь зустрітися з Трампом.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024