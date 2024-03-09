В організації повідомили, що дітей змушували відвідувати російську школу, слухати й співати там гімн росії. А також хотіли примусити малювати й писати листи російським солдатам.
Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сімʼї в безпеці.
“Щоразу, коли до нас звертаються за допомогою, ми розуміємо усі ризики та всю небезпеку для дітей. Там, під владою окупанта, наші діти позбавлені будь-яких прав і звичайного щасливого дитинства. Тому часу на зволікання немає. Ми одразу починаємо діяти”, — додав засновник і керівник Save Ukraine, Микола Кулеба.