В організації повідомили, що дітей змушували відвідувати російську школу, слухати й співати там гімн росії. А також хотіли примусити малювати й писати листи російським солдатам.

Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сімʼї в безпеці.