Делегація ОБСЄ вперше за 8 років відвідала Київ для підтримки України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вперше за вісім років до Києва прибула делегація постійних представників країн-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з дводенним візитом. Ця подія стала важливою в контексті міжнародної підтримки України.

До складу делегації увійшли посли Австрії, Італії, Ісландії, Канади, Мальти, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії, а також заступники голів місій Естонії, Литви, Ліхтенштейну та Чехії.

Першого дня, 1 липня, представники ОБСЄ зустрілися із заступником керівника Офісу президента України Ігорем Брусилом. Під час зустрічі обговорювалися питання залучення ОБСЄ до подолання наслідків російської агресії та притягнення Росії до відповідальності.

Другого дня, 2 липня, делегація вшанувала пам’ять загиблих під час російських атак у Києві 17 червня. Тоді російські війська завдали масованих ударів дронами та ракетами, внаслідок чого в Солом’янському районі обвалився під’їзд, під завалами якого було знайдено тіла 23 загиблих.

“Ми працюємо над тим, щоби допомогти Україні, це те, що ми робимо щодня у Відні, а зараз для нас було важливо приїхати до Києва, аби продемонструвати підтримку й солідарність. Для нас стало зрозуміліше, як українці живуть тут щодня.” – Весa Хаккінен, посол Фінляндії при ОБСЄ

Юрій Вітренко, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні, підкреслив символічність цього візиту, який відбувається напередодні п’ятдесятиріччя Гельсінського заключного акту. Цей документ містить зобов’язання щодо поваги суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності держав.

“І наші друзі, посли, наші союзники можуть на власні очі побачити те, що Росія руйнує, брутально порушуючи кожен з десяти заключних принципів Гельсінського акту.” – Юрій Вітренко

За словами Весa Хаккінена, ОБСЄ охоплює різні аспекти російської агресії: політичне засудження дій Росії, підтримку України, публікацію звітів про злочини, допомогу у документуванні порушень, а також розвиток програм підтримки України на шляху до ЄС і повернення незаконно депортованих дітей.

Сюзанна Шютц, посол Німеччини при ОБСЄ, зазначила, що організація не має доступу до окупованих територій, але активно співпрацює з людьми, які повертаються з полону, та підтримує гуманітарні ініціативи, зокрема розмінування і реформи ЄС.

“У нас була зустріч з Максимом Буткевичем лише кілька тижнів тому: він та інші є свідками порушень, які відбуваються, і вони є дуже важливими учасниками цих звітів. Але є й інші дані, які збирає ОБСЄ також у координації з Організацією Об’єднаних Націй. Ми також підтримуємо повернення викрадених дітей, гуманітарне розмінування, а також програми реформ ЄС.” – Сюзанна Шютц, посол Німеччини при ОБСЄ

На запитання про можливість створення нової моніторингової місії ОБСЄ в Україні після завершення війни, Весa Хаккінен відповів, що такі питання обговорюються, але організація не нав’язує Україні жодних рішень – це має визначити сама Україна.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ діяла в Україні з 21 березня 2014 року до 31 березня 2022 року, коли її діяльність була припинена через відсутність консенсусу на Постійній раді ОБСЄ, що стало наслідком позиції Росії. Також 1 липня 2022 року ОБСЄ зупинила роботу своїх проєктів в Україні через вето Росії, а Росія призупинила свою участь в організації.