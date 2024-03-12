96-ту церемонію нагородження премії “Оскар” подивилися 19,5 мільйона глядачів на телеканалі ABC. Рейтинги трансляції повертаються до доковідних часів.

Про це повідомляє Variety.

Третій рік поспіль кількість глядачів церемонії “Оскар” зростає. Крім того, телетрансляція 2024 року стала найпопулярнішою церемонією з 2020 року, коли кінопремію переглянули 23,6 мільйона глядачів.

Телетрансляція 2021 року, на яку вплинула пандемія COVID-19, зібрала найнижчу кількість глядачів за весь час — 10,4 мільйона. У 2022 році кількість глядачів зросла до 16,6 мільйона, а торік — до 18,8 мільйона людей.

Як пише The Hollywood Reporter, попри те, що загальна аудиторія шоу зросла, рейтинги серед дорослих віком 18–49 років дещо впали. Приблизно 5,03 мільйона людей цього віку дивилися церемонію. Для порівняння: трансляцію 2023 року дивилися 5,32 мільйона глядачів 18–49 років.

Трансляція “Оскара-2024” відбулася на годину раніше, ніж зазвичай. Ймовірно, це теж вплинуло на зростання загальної аудиторії. До того ж аудиторію, схоже, також цікавило протистояння двох блокбастерів літа 2023 року — “Барбі” та “Оппенгеймера”. Аудиторія церемонії досягла свого піка в останні пів години — до 21,9 мільйона глядачів. Тоді саме оголошували переможців у чотирьох головних номінаціях: найкращий актор, найкраща акторка, найкращий режисер та найкращий фільм.

Церемонія “Оскар-2024” також стала найпопулярнішою серед решти премій цього року: “Ґреммі” подивилися приблизно 2,4 мільйона глядачів, а “Золотий глобус” — 9,7 мільйона.

Business Standard передає, що пік глядачів премії “Оскар” припав на 1998 рік, коли 55,2 мільйона побачили, як тріумфував “Титанік”.

Водночас до 2018 року пік аудиторії не опускався нижче ніж 30 мільйонів глядачів.