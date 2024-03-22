Стрічка також зʼявилася на всіх українських онлайн-платформах.

Документальний фільм Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі, після перемоги на “Оскарі” в номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм”, займає 43-тє місце серед першої сотні у вкладці “Популярне кіно” на IMDb.

Фільм отримав глядацьку оцінку 8,6 бала з 10. Стрічка викликала чимало реакцій та відгуків від глядачів, зокрема розпач та співчуття українцям.

Також фільм тепер доступний для перегляду на всіх українських платформах. Окрім цього, покази на великих екранах тривають в обраних кінотеатрах України.

Нагадаємо, що 11 березня, на 96-ій церемонії вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук Україна вперше була нагороджена Оскаром.