На червону доріжку «Оскара» Мстислав Чернов вийшов у костюмі-трійці від українського bespoke-бренда Indposhiv. Символічну деталь кравці приховали всередині: в піджака синя підкладка з жовтим написом «СВОБОДА».

Засновниця бренду Indposhiv Катерина Возіанова розповіла: «Перед нами стояла задача створити костюм, який би дотримувався дрес-коду події, але також відображав те, що війна не закінчилася та наша боротьба триває. Смокінг, по відчуттях Мстислава, занадто святковий одяг, тому ми вирішили зупинитися на класичному чорному костюмі. Важливий елемент костюма 一 підкладка зі словом «СВОБОДА»”.