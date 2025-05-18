Протягом останньої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку, де ситуація залишається найскладнішою. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, армія Російської Федерації втратила 1130 солдатів, що свідчить про серйозні втрати противника.

З початку повномасштабного вторгнення загальні втрати російських військ становлять близько 973 730 осіб. Вчора ворог здійснив 75 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах, скинувши 106 керованих бомб. Також було зафіксовано використання 2 960 дронів-камікадзе та 4 735 обстрілів, з яких 122 – з реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України, зокрема авіація, ракетні війська та артилерія, завдали ударів по чотирьох районах, де зосереджувалися особовий склад, озброєння та техніка противника, знищивши чотири артилерійські системи ворога.

На Харківському напрямку російські війська тричі атакували в районі Вовчанська та у напрямку Строївки. На Куп’янському напрямку відбулася одна атака, яку сили оборони успішно відбили неподалік Загризового. Лиманський напрямок зазнав 24 атак, ворог намагався просунутися поблизу населених пунктів, таких як Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку в районах Білогорівки та Верхньокам’янського ворог здійснив 10 атак на позиції ЗСУ. Краматорський напрямок зазнав восьми наступальних дій у районах Часового Яру, Курдюмівки, Предтечиного, Ступочок та Білої Гори. Торецький напрямок зафіксував 14 атак у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де сили оборони відбили 54 штурмові та наступальні дії ворога в районах Старої Миколаївки, Яблунівки, Воздвиженки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Новосергіївки, Троїцького та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя, Зеленого Поля та в напрямку Комара. Оріхівський напрямок зазнав семи штурмів, які були відбиті силами оборони в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків. Придніпровський напрямок зазнав двох невдалих спроб наступу.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень. Російські війська завдали 15 авіаударів, скинули 20 керованих бомб та здійснили 224 артилерійські обстріли, серед яких три були з реактивних систем залпового вогню. На Гуляйпільському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Волинський та Поліський напрямки залишаються без ознак формування наступальних угруповань армії РФ.

Загалом, втрати російських військових за минулу добу склали 1130 осіб. Окрім цього, Збройні Сили України знищили один танк, чотири бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 107 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки ворога.