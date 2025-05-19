Протягом останньої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, внаслідок яких російські збройні сили зазнали втрат у кількості 1040 військових. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, втрати Росії досягли 974 770 осіб, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ.

18 травня російські війська здійснили 78 авіаударів, використавши 124 керовані авіабомби та 2904 дрони-камікадзе. Також було зафіксовано 5134 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, з яких 116 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари вразили райони населених пунктів, таких як Михальчина-Слобода (Чернігівська область), Кам’янка, Колодязне, Старий Салтів (Харківська область), а також інші населені пункти в Запорізькій та Донецькій областях, включаючи Гуляйполе та Покровськ.

Сили оборони України завдали ударів по п’яти районам, де зосереджувалися особовий склад, озброєння та військова техніка противника, а також знищили артилерійський засіб і два пункти управління.

На Харківському напрямку російські війська шість разів атакували позиції українських підрозділів у Вовчанську та його околицях. На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки, зокрема в бік Нової Кругляківки.

Лиманський напрямок став свідком 22 атак з боку РФ, які намагалися просунутися поблизу Твердохлібового, Копанок та інших населених пунктів. На Сіверському напрямку російські війська шість разів атакували українські позиції в районах Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру та інших населених пунктів. Торецький напрямок також зазнав 11 атак, а на Покровському напрямку українські захисники успішно відбили 65 штурмів.

На Новопавлівському напрямку російські війська 24 рази атакували позиції Сил оборони, тоді як на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. На Оріхівському напрямку українські військові відбили два штурми поблизу Лук’янівського.

На Курському напрямку зафіксовано 18 боєзіткнень, а російські війська завдали 19 авіаударів, скинувши 35 керованих авіабомб та здійснивши 236 артилерійських обстрілів.