Протягом останньої доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 08:00 17 травня, Росія зазнала втрат у кількості 910 військових.

Згідно з оновленими даними, російські війська здійснили один ракетний та 63 авіаційні удари по території України, використавши одну ракету та скинувши 112 керованих авіабомб. Також було задіяно 2596 дронів-камікадзе, а українські позиції та населені пункти зазнали 5653 обстрілів, з яких 135 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари російських сил були націлені на райони Дмитрівки, Студенка, Миропільського, Чуйківки, Олександрівки на Сумщині, а також на Тимофіївку, Хатнє, Крейдянку на Харківщині. У Донецькій області під обстріл потрапили Покровськ, Олександро-Калинове, Шевченко Перше, Стара Миколаївка, Сухий Яр, Новоукраїнка та Дачне, а на Запоріжжі – Малинівка, Високе, Гуляйполе, Новодарівка та Лук’янівське.

Сили оборони України вразили сім районів скупчення особового складу, озброєння та техніки ворога, а також знищили один засіб протиповітряної оборони.

Втрати російських військ за минулу добу склали 910 осіб, знищено шість танків, сім бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 155 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 96 одиниць автомобільної техніки.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався штурмувати позиції українських військ у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки, які українські захисники успішно відбили поблизу Колісниківки, Новоосинового та Загризового.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 17 атак, намагаючись просунутися біля Греківки, Торського, Ямполівки, Колодязів, а також у напрямках Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських військ у районах Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 19 атак у районах Торецька, Кримського, а також у напрямках Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 52 штурмові та наступальні дії ворога у районах Новосергіївки, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Удачного, Новоолександрівки, Запоріжжя, Троїцького, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Новоукраїнки, Олексіївки, Полтавки, Яблунівки, Старої Миколаївки та Нової Полтавки.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував позиції українських військ у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілок та в напрямках Багатиря і Зеленого Поля.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили два штурми ворога поблизу Щербаків та Малих Щербаків.

На Курському напрямку відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.