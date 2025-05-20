Президент США Дональд Трамп висловився про те, що не планує запроваджувати нові санкції проти Росії, оскільки бачить можливість для прогресу в питанні припинення вогню. Проте він не виключив, що в разі безрезультатності переговорів може розглянути варіант посилення санкцій. Трамп також зазначив, що може вийти з переговорного процесу, якщо не зможе вплинути на ситуацію.

19 травня відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним, під час якої обговорювалися питання, пов’язані з припиненням вогню. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що теми дедлайну або часових рамок для припинення бойових дій не піднімалися. Путін підтвердив, що досягнення припинення вогню можливе лише після укладення відповідних угод, проте не уточнив їх зміст.

Президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув умови Росії щодо виведення українських військ з тимчасово окупованих територій як передумову для припинення вогню. Він наголосив на тому, що Україна не відступить зі своїх земель і продовжить захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.

Крім політичних новин, 19 травня члени Всесвітньої організації охорони здоров’я ухвалили глобальну угоду, спрямовану на покращення готовності до пандемій. За угоду проголосували 124 країни, жодна з них не виступила проти, але 11 держав утрималися. Цей документ має на меті зміцнити міжнародну співпрацю у запобіганні майбутнім спалахам захворювань і буде офіційно затверджений на пленарному засіданні ВООЗ у Женеві.