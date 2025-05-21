Сьогодні, 21 травня 2025 року, відзначається 1183-й день війни Росії проти України. У цей час важливі новини продовжують надходити з різних куточків світу, пов’язані з конфліктом.

Державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті повідомив, що Росія має намір надіслати Сполученим Штатам “умови, необхідні для досягнення припинення вогню” з Україною. У Білому домі з нетерпінням чекають на конкретні пропозиції з Кремля.

Угорські служби національної безпеки оголосили про затримання двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь України. Вони намагалися встановити контакти з опозиційними політиками та збирали інформацію про військові та енергетичні об’єкти.

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, що включає 100 цілей у військовій, енергетичній та фінансовій сферах, а також осіб, які беруть участь в інформаційній війні, розгорнутій Путіним проти України.

Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій, що охоплює близько 200 суден “тіньового флоту” Росії. Високий представник ЄС Урсула фон дер Ляєн повідомила про нові заходи, спрямовані на протидію гібридним загрозам та захист прав людини.

Проєкт оборонного щита “Золотий купол” у США

Президент США Дональд Трамп оголосив про затвердження масштабного проєкту протиракетного щита “Золотий купол”, вартість якого становить 175 мільярдів доларів. Генерал Космічних сил Майкл Гетлайн буде відповідальним за розробку цієї системи. Трамп зазначив, що “Золотий купол” забезпечить захист американської території від ракетних загроз і має запрацювати до завершення його президентського терміну.

Ця система частково базується на ізраїльському “Залізному куполі”, але буде значно потужнішою, здатною протистояти гіперзвуковій зброї та системам фракційного орбітального бомбардування.

Інші важливі події

У Харкові пролунав вибух, про що повідомляють місцеві кореспонденти. Деталі інциденту наразі уточнюються.

Папа Римський підтвердив готовність прийняти наступний раунд переговорів між сторонами у Ватикані. Це стало відомо після телефонної розмови з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка обговорила можливі кроки для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.