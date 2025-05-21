Сьогодні, 22 травня 2025 року, відзначається 1184-й день війни, яку Росія веде проти України. Незважаючи на численні виклики, українські сили продовжують активно протистояти агресії. Президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку до масштабного обміну полоненими в форматі “1000 на 1000”. Він зазначив, що українська влада ретельно перевіряє кожне прізвище, щоб забезпечити успішність цієї важливої операції.

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію, поширену Російською Федерацією, про нібито завершення бойових дій у Курській області. Операції українських підрозділів у прикордонних районах цієї області продовжуються, і ситуація залишається напруженою.

Переговори між Україною та Росією, ймовірно, продовжаться на технічному рівні у Ватикані наступного тижня. Президент Фінляндії Александер Стубб підкреслив важливість дипломатичних зусиль у пошуку шляхів до миру.

Під час слухань у Комітеті Палати представників США держсекретар Марко Рубіо ухилявся від прямої відповіді на запитання про те, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем. Це свідчить про складність міжнародної політичної ситуації.

Крім того, стало відомо про вбивство колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова в Іспанії. За інформацією Reuters, його застрелили вранці біля Американської школи в передмісті Мадрида (Посуело-де-Аларкон).

У Херсоні сьогодні знову чути вибухи, що свідчить про триваючі бойові дії в регіоні. Українські захисники продовжують тримати оборону, а ситуація на фронті залишається динамічною та складною.