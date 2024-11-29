Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що цього місяця в четвер Росія завдала другого великого удару по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до значних відключень електроенергії по всій території країни.
У виданні зауважили, після двох хвиль атак ситуація з українською енергомережою значно погіршилася у критичний момент війни.
“Однак атаки 17 та 28 листопада завдали значних збитків, що ускладнює ситуацію та підвищує ризик тривалих відключень і перебоїв електроенергії в розпал зими. Температура вже коливається близько 0 градусів за Цельсієм”, — пише агентство.
Один із представників енергогалузі заявив, що попри труднощі, Україна здатна впоратися з майбутніми викликами.
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