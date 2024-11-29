Останні ракетні удари Росії 17 та 28 листопада по енергетичній інфраструктурі України збільшили ймовірність тривалих відключень електроенергії під час зимового періоду.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що цього місяця в четвер Росія завдала другого великого удару по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до значних відключень електроенергії по всій території країни.

У виданні зауважили, після двох хвиль атак ситуація з українською енергомережою значно погіршилася у критичний момент війни.

“Однак атаки 17 та 28 листопада завдали значних збитків, що ускладнює ситуацію та підвищує ризик тривалих відключень і перебоїв електроенергії в розпал зими. Температура вже коливається близько 0 градусів за Цельсієм”, — пише агентство.

Один із представників енергогалузі заявив, що попри труднощі, Україна здатна впоратися з майбутніми викликами.