США не дозволяють Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по Росії, мотивуючи це тим, що Росія вже перемістила свої стратегічні об'єкти за межі радіуса дії цих ракет.

Про це голова Пентагону Ллойд Остін заявив в інтерв’ю Fox News.

На питання журналіста, чи призведе відмова США надати Україні ракети ATACMS до продовження війни, міністр оборони США Остін відповів, що Росія нібито перемістила літаки, з яких запускаються керовані авіабомби, за межі 300-кілометрового радіуса дії ATACMS від українського кордону.

“Я думаю, що у них (українців,- ред.) є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять”, , – повідомив міністр оборони США.

Очільник Пентагону наголосив, що Україна вже використовує значну кількість безпілотників, наданих США, демонструючи свою здатність ефективно використовувати їх у бойових діях.

Він зазначив, що ця зброя є важливим інструментом для українських захисників у боротьбі проти російської агресії, і що США продовжують надавати Україні необхідну підтримку, включаючи нові типи безпілотників.