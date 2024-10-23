Про це голова Пентагону Ллойд Остін заявив в інтерв’ю Fox News.
На питання журналіста, чи призведе відмова США надати Україні ракети ATACMS до продовження війни, міністр оборони США Остін відповів, що Росія нібито перемістила літаки, з яких запускаються керовані авіабомби, за межі 300-кілометрового радіуса дії ATACMS від українського кордону.
“Я думаю, що у них (українців,- ред.) є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять”, , – повідомив міністр оборони США.
Очільник Пентагону наголосив, що Україна вже використовує значну кількість безпілотників, наданих США, демонструючи свою здатність ефективно використовувати їх у бойових діях.
Він зазначив, що ця зброя є важливим інструментом для українських захисників у боротьбі проти російської агресії, і що США продовжують надавати Україні необхідну підтримку, включаючи нові типи безпілотників.
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