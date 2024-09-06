Про це йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна.
“За допомогою кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють з Україною над розробкою та будівництвом заміни зенітно-ракетної системи С-300 і ракети повітря-повітря Р-27”, — розповів він.
Міністр також повідомив, що США виділили понад 200 млн доларів для закупівлі ключових компонентів, що дозволить Україні продовжувати виробництво БПЛА та систем електронної боротьби, які вона успішно застосовує.
“Наші національні директори з озброєнь працюють у тісній взаємодії з коаліціями можливостей, щоб задовольнити ці потреби та прискорити поставки. Тому я з нетерпінням чекаю на обговорення шляхів зміцнення оборонно-промислової бази України, а також нашої власної. Це критичний момент. Час важливий, особливо напередодні зими. І ми всі повинні посилити нашу підтримку — і швидко”, — закликав Остін.
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