США та Україна співпрацюють для заміни комплексів ППО С-300, а також ракет Р-27.

Про це йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна.

“За допомогою кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють з Україною над розробкою та будівництвом заміни зенітно-ракетної системи С-300 і ракети повітря-повітря Р-27”, — розповів він.

Міністр також повідомив, що США виділили понад 200 млн доларів для закупівлі ключових компонентів, що дозволить Україні продовжувати виробництво БПЛА та систем електронної боротьби, які вона успішно застосовує.