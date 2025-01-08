Ллойд Остін, міністр оборони США, вирушив до Німеччини для участі у 25-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться на авіабазі "Рамштайн". Ця подія стане його останньою місією в ролі очільника Пентагону перед завершенням каденції адміністрації Байдена.

Про це він повідомив у мережі Х.

Міністр нагадав, що до завершення терміну його повноважень залишилося менше двох тижнів.

“Я прямую до Німеччини, щоб приймати 25-ту зустріч Контактної групи з оборони України – коаліції історичного значення, що згуртувалася задля допомоги Україні захищати її суверенну територію”, – зазначив Остін.

За офіційними даними Пентагону, засідання відбудеться 9 січня. Головними темами обговорення стануть як поточні, так і майбутні оборонні потреби України. Учасники зустрічі, серед яких міністри оборони та військові посадовці з понад 50 країн, зосередяться на важливості безперебійного постачання Україні ключових оборонних засобів.

“Зустріч буде фокусуватися на необхідності забезпечити безперервне постачання спроможностей ключового значення, зокрема систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та бронетехніки, а також на зусиллях для покращення оборонно-промислової бази”, – зазначили в офіційному повідомленні.

Учасники обговорять також координацію зусиль у рамках спеціалізованих “коаліцій спроможностей”, які спрямовані на підвищення ефективності оборонної допомоги.