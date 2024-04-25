Російська армія зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат — як у живій силі, так і в техніці — противник зазнає на Східному напрямку.

Про це повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в коментарі LIGA.net.

Він зазначив, що армія РФ зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат – як у живій силі, так і в техніці – противник зазнає на Східному напрямку.

За його словами, важлива роль у тому, що ворог зазнає великих втрат, відіграють мінні загородження та FPV-дрони, які допомагають зупиняти легкоброньовану і броньовану техніку противника.

Волошин наголосив, що воїни десантно-штурмової Таврійської бригади за шість місяців боїв на одному із напрямків знищили понад 300 одиниць ворожої техніки. Він додав, що це щонайменше три ворожі бригади.