Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти України.

Зазначається, що уряд ухвалив рішення, згідно із яким для отримання українського громадянства необхідно буде скласти іспити з основ Конституції України та історії України.

Кого стосується прийняте рішення

іноземців;

осіб без громадянства;

тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов’язано з відтермінуванням у зв’язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

У МОН наголосили, що реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, тому наразі ухвалено лише принципове рішення.

Повідомляється, для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, але детальний алгоритм опублікують згодом.

У іспиті буде 40 завдань:

20 завдань з основ Конституції України;

25 завдань з історії України.

Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео. У разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.