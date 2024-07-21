В операційній зоні ОТУ "Харків" росіяни намагаються прорвати оборону наших військ на півночі Харківщини, готуючи нові штурми у Вовчанську та Глибокому.

Про це інформує офіційний Telegram-канал оперативно-тактичного угруповання Харків.

Так, у районі Глибокого Росія перемістила додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Готуючись до штурму, противники використовують безпілотники для дистанційного мінування місцевості.

Також окупанти намагаються посилити свої позиції, перекидаючи додатковий особовий склад 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії в район Мурома.

У районі Вовчанська спостерігається перегрупування штурмових груп 138 окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6 армії та 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу для подальших атак.

Крім того, після виведення на відновлення 153 танкового полку 47 танкової дивізії, їхні позиції зайняла 128 окрема мотострілецька бригада 44 армійського корпусу та загін “Ахмат”.