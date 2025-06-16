Останні бойові зіткнення та втрати РФ на фронті – Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Протягом останньої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, внаслідок яких російська армія втратила ще 1200 військових. Таким чином, загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну досягли 1 005 060 осіб. Цю інформацію оприлюднив Генштаб ЗСУ.

15 червня російські війська здійснили чотири ракетні та 54 авіаудари, скинули 99 керованих авіаційних бомб, атакували 3081 дроном-камікадзе та 5852 рази обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

Авіаудари були націлені на райони населених пунктів, зокрема, Петрушівка в Сумській області; Красний Хутір, Грем’ячка в Чернігівській області; Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне, Сухий Яр, Новопіль, Толстой, Воскресенка, Мирне в Донецькій області; Новодарівка, Залізничне в Запорізькій області; Одрадокам’янка в Херсонській області.

Сили оборони України завдали ударів по 22 місцях, де перебували російські війська, їхня зброя та техніка.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські війська здійснили сім атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак з боку РФ. Сили оборони успішно відбили штурми поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, а також у напрямку Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська атакували 14 разів поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки.

На Сіверському напрямку сили оборони відбили чотири штурми поблизу Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку російська армія здійснила 15 атак поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки.

На Покровському напрямку сили оборони зупинили 46 штурмів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, а також у напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.

На Новопавлівському напрямку українські війська зупинили 32 спроби прориву оборони з боку РФ у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.

На Оріхівському напрямку українська армія відбила три російські штурми в районі Новоандріївки.

На Курському напрямку сили оборони зупинили 24 атаки росіян. Армія РФ завдала 12 авіаударів, використавши 25 КАБів, а також 233 рази обстріляла з артилерії позиції та населені пункти України.