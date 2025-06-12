Як повідомив у телеграм-каналі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

З початку 2024 року проєкт “Хочу найти”, що координується штабом з питань поводження з військовополоненими, отримав понад 100 тисяч заявок від родин зниклих безвісти військовослужбовців армії Російської Федерації. За даними Координаційного штабу, станом на сьогодні зафіксовано 100 324 звернення.

Відомство підкреслює, що реальна кількість зниклих військових значно перевищує ці цифри. Від початку повномасштабної війни російська влада ігнорує інформацію про втрати серед своїх військовослужбовців, змушуючи їхні родини самостійно шукати інформацію через проєкт “Хочу найти”. У травні 2025 року було зафіксовано рекордну кількість заявок – 12 320.

Координаційний штаб також зазначив, що інформація, отримана в рамках проєкту, дозволяє родичам підтвердити статус своїх близьких, які можуть бути полоненими або загиблими, а також вимагати від російської влади проведення обмінів.

“Від початку роботи “Хочу найти” у січні 2024 року було підтверджено перебування 2 415 російських військових в українському полоні, з яких 1 126 вже обміняно на українських Захисників. В цілому ж, в Україні у полоні перебуває значно більше російських військових, але не всі рідні військовополонених знають про проєкт і залишили заявки на пошук.” – Координаційний штаб

Регіони з найбільшою кількістю зниклих безвісти військовослужбовців РФ

Найбільше звернень щодо зниклих безвісти російських військових зафіксовано в Покровському районі Донецької області – 16 510 заявок. З початку року кількість зниклих тут зросла на 68%. Друге місце займає Бахмутський район з 8 801 зверненням.

Аналіз заявок показав, що більшість підрозділів ЗС РФ стикаються зі стрімким зростанням кількості зниклих безвісти. Лідером за цим показником є 15-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 90600) з 2 277 зниклими. Серед 20 підрозділів, що мають найбільшу кількість зниклих, 17 є мотострілецькими, які часто залучаються до “м’ясних” штурмів.

26% усіх заявок до проєкту “Хочу найти” стосуються військових віком до 30 років. Наймолодшому з них всього 18 років, а найстаршому – 67.

Проєкт “Хочу найти” був запущений у січні 2024 року з метою сприяння обмінам військовополонених та загиблих, а також для інформування родин зниклих безвісти російських військових про їхній реальний статус.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 12 червня 2025 року армія РФ втратила в Україні понад мільйон військових.