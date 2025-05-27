Понад 1200 атак на енергомережі України у 2025 році: загроза енергетичній безпеці

Як повідомило Міністерство енергетики України у Facebook

Протягом останніх двох місяців в Україні було зафіксовано понад 1200 випадків порушення роботи енергомереж, що стало наслідком атак з боку Російської Федерації. Крім того, в секторі нафти і газу сталося 70 інцидентів, а у вугільній галузі – 11. Цю інформацію 27 травня оприлюднило Міністерство енергетики України.

«Агресор продовжує намагатися завдати шкоди енергетичній інфраструктурі нашої країни. Лише з 25 березня 2025 року ми зафіксували понад 1200 порушень у функціонуванні енергомереж через дії РФ. Серед них 70 інцидентів стосуються нафтогазового сектору, а 11 – вугільного. Це підкреслює нагальну потребу України в отриманні енергетичного обладнання та комплектуючих для підготовки до наступного осінньо-зимового періоду», – зазначено в офіційному повідомленні.

Міністерство енергетики також підкреслило, що Фонд підтримки енергетики України, заснований при Секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року, став важливим інструментом для отримання допомоги від міжнародних донорів.

Станом на травень 2025 року загальна сума внесків від партнерів до цього Фонду перевищує 1,1 мільярда євро. Фонд об’єднує 33 донорів з 22 країн, серед яких держави, приватні компанії, корпорації та міжнародні організації, що активно підтримують українську енергетику.