Понад 150 страт українських військовополонених за наказом Росії – ГУР і ООН

Про це повідомляє Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про понад 150 випадків страт українських військовополонених, які потрапили до рук російських військових. Ця інформація була оприлюднена в офіційному повідомленні української розвідки в Telegram.

Згідно з даними ГУР, ці випадки не є поодинокими, а свідчать про системну політику, затверджену на найвищому рівні в Росії. Кількість страт на полі бою зростає, і в багатьох випадках є підтвердження прямих наказів на вбивство полонених.

Незалежна міжнародна комісія ООН, яка займається розслідуванням ситуації в Україні, також підтверджує цю інформацію. У доповіді, опублікованій 19 березня 2025 року, комісія зафіксувала збільшення випадків цілеспрямованих убивств або каліцтв українських військових, які здалися або намагалися здатися в полон.

Свідчення кількох російських дезертирів підтверджують ці факти. Вони розповіли, що отримували накази не брати полонених, а розстрілювати їх на місці. Один із дезертирів навів слова заступника командира бригади: «Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці».

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт, доктор Морріс Тідбол-Бінц, в ефірі CNN підкреслив, що такі масові вбивства не могли відбуватися без наказу або, принаймні, згоди найвищого військового керівництва Росії. Він зазначив: «Ці дії не могли б відбуватися з такою частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в Росії означає посаду президента».