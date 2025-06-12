Понад 70 тисяч українців зникли безвісти через війну з Росією – МВС

Як повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов на брифінгу в Медіацентрі Україна

За даними Міністерства внутрішніх справ, понад 70 тисяч українців наразі вважаються зниклими безвісти. Визначити точні випадки зникнення цих осіб стане можливим лише після завершення війни, розв’язаної Росією проти України.

Цю інформацію озвучив Уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Він зазначив, що наразі інформацію про зниклих можна отримати через єдиний реєстр або від родичів, які шукають своїх близьких.

“Ми зможемо отримати повну інформацію тоді, коли зі сторони країни-агресора ми отримаємо відомості щодо всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках. І коли буде можливо практично реалізувати роботу пошукових груп у зонах, де велися бойові дії, у сірих зонах і на окупованих територіях.” – Артур Добросердов

Крім того, у МВС повідомили про труднощі, пов’язані з ідентифікацією тіл українців, які були репатрійовані з Росії.

“У більшості випадків тіла, які надходять при репатріації, у складному стані, тобто провести візуальне впізнання в більшості випадків неможливо. Є випадки, коли можливо працювати з відбитками пальців або провести певні маніпуляції, щоб ці відбитки відновити. Однак найбільше результатів по ідентифікації відбувається саме під час проведення молекулярно-генетичних експертиз, тобто ДНК-експертиз.” – Артур Добросердов

Національна поліція та МВС отримують інформацію про зниклих безвісти з трьох основних джерел: від родичів, які подають заяви; від військових підрозділів, якщо зник військовий; а також з медіа, якщо зникнення сталося на тимчасово окупованій території України.