Огляд подій в Україні 3 липня 2025: військові новини та політика

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

3 липня 2025 року відзначаємо 1226-й день, коли Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ситуація залишається напруженою, і важливі новини продовжують надходити з фронту.

Наразі основна новина полягає в тому, що Сполучені Штати Америки вирішили призупинити постачання певного озброєння Україні. Міністерство оборони України повідомило, що не отримувало офіційних підтверджень цього рішення. Важливо розглянути, які наслідки можуть виникнути для України внаслідок цього кроку.

Ввечері 2 липня в районі Житомира стався вибух на складі промислового підприємства, внаслідок чого загинули двоє людей, а понад 20 отримали поранення. Російські війська на деяких ділянках намагалися перейти адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями, але були відкинуті назад українськими силами.

Крім того, Україна повернула Росії два тіла, на яких виявили жетони Збройних сил РФ. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства митрополита УПЦ МП Онуфрія, який, за даними СБУ, отримав російський паспорт ще у 2002 році, але приховав цю інформацію.

В Одесі внаслідок атаки з боку РФ зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Також в Одесі чутно вибухи, про що повідомляють кореспонденти. Повітряні сили Збройних сил України зафіксували рух безпілотників у напрямку міста.

У Запорізькій області продовжують працювати сили протиповітряної оборони, про що повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.