Огляд 18 пакету санкцій ЄС проти Росії у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Можливість одностороннього рішення Європейського Союзу щодо встановлення цінових обмежень на російську нафту виглядає малоймовірною. Раніше Єврокомісія анонсувала план зниження ціни на російську нафту до 45 доларів за барель, про що повідомив дипломат ЄС.

Він зазначив, що деякі країни-члени мали сумніви щодо прийняття такого рішення, незважаючи на підтримку з боку Великої Британії. Однак за останні три дні аргументи країн, які виступають за зниження ціни, стали менш переконливими.

“Якщо раніше представники країн-членів на зустрічах говорили: дочекаймося рішення G7, то тепер, з огляду на опозицію США до цього рішення, одностороннє рішення ЄС щодо цінових обмежень виглядає малоймовірним.”

23 червня Рада Європейського Союзу планує обговорити 18 пакет санкцій проти Росії. Єврокомісія також повідомила, що продовжить консультації з міжнародними партнерами щодо можливого посилення обмежень на експорт російської нафти до ЄС.

Питання перегляду верхньої межі ціни на нафту залишається актуальним, але в ЄК вважають, що вже запроваджені обмеження виконують свою функцію.

Огляд 18 пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор та газ

Введено заборону на всі транзакції, пов’язані з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з 60 до 45 доларів за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширено “тіньовий флот”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту з порушенням законодавства.

Введено заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банківська сфера

Обмеження SWIFT трансформовано в повну заборону транзакцій, що стосується 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) разом із його дочірніми структурами.