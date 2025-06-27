Оксфордський університет вручив почесні ступені Сергію Плохію та Тімоті Снайдеру

Про це йдеться на сайті Оксфордського університету

25 червня в Оксфордському університеті відбулася урочиста церемонія, на якій вісім видатних особистостей отримали ступінь почесних докторів. Серед них були відомі історики Сергій Плохій та Тімоті Снайдер.

Після підписання Книги почесних ступенів у Богословській школі, лауреати перейшли до Шелдонського театру, де з 1670 року проходить традиційна церемонія нагородження. Університет підкреслив, що цього року було визнано “вісім виняткових особистостей, чиї досягнення зробили тривалий внесок у розвиток світу”.

Віцеканцлерка Оксфордського університету та голова Комітету з почесних ступенів Ірен Трейсі зазначила:

“Сьогодні ми вшановуємо вісьмох людей, чия робота надихала, інформувала та трансформувала світ навколо нас. Цьогорічні лауреати походять з різних галузей… Для нас є привілеєм визнати їхні досягнення та вітати їх в Оксфордській спільноті”.

Серед інших лауреатів, які отримали почесні ступені, були британський телеведучий і письменник Мелвін Брегг, журналіст Клайв Майрі, ірландський романіст Колм Тойбін, бігун на довгі дистанції Мо Фарах, американський інженер Роберт С. Лангер та німецький біофізик і лауреат Нобелівської премії Ервін Неер.

Сергій Плохій, професор кафедри української історії Гарвардського університету, є автором численних книг з історії України та Східної Європи, серед яких “Брама Європи” та “Ядерне безумство”. Він також є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка (2018) та британської премії Baillie Gifford за документалістику.

Тімоті Снайдер, американський історик і професор Єльського університету, відомий своїми дослідженнями націоналізму, тоталітаризму та Голокосту. Його монографія “Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним” висвітлює трагедії, що забрали життя близько 14 мільйонів людей у регіоні Східної Європи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Снайдер розпочав відкритий курс лекцій про створення сучасної України в Єльському університеті та став амбасадором платформи UNITED24.