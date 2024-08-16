Про це пише PresaSM.

Троє осіб, ймовірно, учасників нападу на український прикордонний патруль, незаконно перетнули кордон Румунії, маючи при собі бойову зброю та гранати. Прикордонна поліція Румунії та українські прикордонники підтвердили інцидент, зазначивши, що зловмисники могли забрати зброю у українських прикордонників.

Поліція Сату-Маре організувала пошуки втікачів з України, задіявши патрулі та гелікоптер. В районі сіл Тарна-Маре і Халмеу були перекриті вулиці.

Згідно з інформацією, на територію Румунії проникли двоє українців, які були затримані. Один з них вказав місце, де залишив зброю.

Причини нападу на прикордонний патруль та втечі до Румунії поки що невідомі, але вони нібито звернулися за політичним притулком.