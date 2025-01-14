Про це повідомляє пресслужба Берлінале.
Фільм увійшов до програми Berlinale Shorts і розповідає історію робітників-мігрантів, які будували торговий центр для Мюнхенської олімпіади 1972 року.
У 2016 році саме на цьому місці відбулася расистська стрілянина. Режисери досліджують взаємозв’язки між поколіннями та вплив історичних подій на сучасність.
До програми кінофестивалю також увійшли 25 фільмів з різних країн, зокрема Італії, Індонезії, Куби, Франції, Мексики, Іспанії, Ірану, Канади та інших.
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