Репер P. Diddy і син звинувачуються у сексуальному насильстві

Як пише медіа The Guardian

Репер P. Diddy, відомий також як Шон Комбз, разом із сином Джастіном та ще двома чоловіками опинився під звинуваченням у сексуальному насильстві. Цю інформацію оприлюднила газета The Guardian.

Позов, поданий до суду в Лос-Анджелесі, стверджує, що Шон Комбз, його син та двоє інших чоловіків вчинили жорстоке групове зґвалтування.

Позивачка, молода жінка з Луїзіани, розповідає, що у 2017 році 31-річний Джастін заманив її до Лос-Анджелеса, обіцяючи працевлаштування, використовуючи зв’язки свого батька.

Жінку нібито доставили літаком до Лос-Анджелеса та відвезли до розкішного будинку в Беверлі-Гіллз, де протягом вихідних її утримували в ув’язненні, змушуючи вживати наркотики і неодноразово зґвалтували Джастін Комбз, його батько та двоє невідомих чоловіків у масках.

У позові також йдеться про те, що Джастін шантажував жінку, натякаючи на можливість знищення її кар’єри та погрожуючи розповсюдити інтимні фотографії, які вона йому надсилала.

Потерпіла звинувачує Шона Комбза у “тривалій історії сексуальних домагань і насильства”.

“Описана тут поведінка разюче схожа на те, як Шон Комбз і його оточення поводилися протягом багатьох років, і, схоже, схильність Комбза до сексуального насильства поділяє його син.” – текст позову

Жінка вимагає компенсації та штрафних санкцій за напад, який, за її словами, призвів до тяжкого емоційного розладу, страху, тривожності, приниження, сорому, фізичних ушкоджень, психічної травми та посттравматичного стресу.

Юридична команда Комбза у своїй відповіді для ЗМІ заперечила всі звинувачення, зазначивши, що “будь-хто може подати позов з будь-якої причини”: