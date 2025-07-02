Суд визнав P. Diddy винним у перевезенні жінок для проституції

Про це повідомляє BBC.

Судовий процес у США щодо репера, підприємця та музичного продюсера P. Diddy (Шона Комбза) завершився. Присяжні визнали його невинним у звинуваченнях, пов’язаних із секс-торгівлею та рекетирством, але засудили за двома іншими пунктами. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення, про що повідомляє BBC.

Колегія з 12 присяжних обговорювала справу Комбза протягом 13 годин за три дні, щоб дійти до одностайного рішення. В результаті вони виправдали його за трьома з п’яти найсерйозніших звинувачень:

Змова з метою вимагання – не винен

Сексуальна експлуатація Кессі Вентура – не винен

Перевезення Вентури та інших з метою проституції – винен

Сексуальна експлуатація жінки, відомої як “Джейн” – не винен

Перевезення “Джейн” та інших з метою проституції – винен

Таким чином, присяжні визнали Комбза винним у перевезенні двох жінок до місць, де вони брали участь у сексуальних актах та проституції. За ці злочини передбачено максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Вердикт був винесений після того, як 1 липня присяжні повідомили суду про неможливість дійти згоди щодо звинувачення в рекетирстві. Вони зазначили, що мали “непереконливі” думки з обох сторін щодо цього звинувачення, яке є найскладнішим і найсуворішим з усіх, що були висунуті Комбзу. Сексуальна торгівля людьми та рекет караються довічним ув’язненням.

Судовий процес тривав з травня 2025 року. Протягом семи тижнів прокурори викликали понад 30 свідків, серед яких були колишня дівчина Комбза, музикантка Кессі Вентура, репер Kid Cudi, а також кілька колишніх працівників та охоронців готелю.

Адвокати Комбза визнали, що їхній клієнт застосовував насильство до жінок, але стверджували, що його поведінка була викликана наркотиками та ревнощами, а не свідченням більш масштабної схеми сексуальної торгівлі людьми та рекету.

Рішення щодо покарання для репера буде оголошено пізніше.