Судовий процес над P. Diddy: хронологія та очікування вердикту

Як повідомляє медіа CNN

Судовий процес над P. Diddy, відомим репером, підприємцем і музичним продюсером, наближається до завершення. Його звинувачують у сексуальному насильстві та торгівлі людьми. Наступного тижня стане відомо, чи визнають його провину присяжні. Якщо звинувачення підтвердяться, він може провести решту свого життя за ґратами.

У цій статті представлена хронологія подій, що призвели до арешту музиканта, а також ключові моменти судового розгляду.

Хронологія важливих подій

16 листопада 2023 року – Кессі Вентура подала позов проти Шона Комбза, звинувативши його у зґвалтуванні, залякуванні та примусі до сексу з іншими чоловіками.

17 листопада 2023 року – позов було відкликано, а Кессі отримала компенсацію. Адвокат репера заперечив, що це означає визнання провини.

22 листопада 2023 року – анонімна колишня студентка звинуватила Комбза у наркотизації та зґвалтуванні у студії звукозапису.

23 листопада 2023 року – ще одна жінка заявила, що P. Diddy та співак Аерон Голл ґвалтували її у 1990-х.

6 грудня 2023 року – четверте звинувачення: анонімна позивачка стверджувала, що у 2003 році її ґвалтували Комбз, президент лейблу Bad Boy Records та інший чоловік.

7 грудня 2023 року – Тіффані Ред опублікувала лист на підтримку Кессі Вентури, а Hulu припинив співпрацю з P. Diddy.

27 лютого 2024 року – продюсер Родні Джонс подав позов на 30 мільйонів доларів, звинувативши Комбза у сексуальних домаганнях.

25 березня 2024 року – Федеральні агенти обшукали будинки Комбза в Маямі та Лос-Анджелесі.

17 травня 2024 року – CNN опублікувало відео, на якому Комбз нападає на Кессі Вентуру. Репер визнав провину у публічному відеозверненні.

16 вересня 2024 року – P. Diddy заарештований у Манхеттені за звинуваченнями у торгівлі людьми та організації секс-вечірок.

1 жовтня 2024 року – адвокат Тоні Базбі оголосив про представлення 120 позивачів, серед яких 60 жінок і 60 чоловіків.

5 травня 2025 року – розпочався судовий процес, суддя Арун Субраманьян розпочав відбір присяжних.

12 травня 2025 року – свідки розповіли про контроль Комбза над Кессі Вентурою та пропозиції грошей за мовчання.

13-14 травня 2025 року – Кессі Вентура свідчила про фізичне насильство та зґвалтування.

22 травня 2025 року – Кіду Каді підтвердив свідчення Вентури про напад Комбза.

27 травня 2025 року – подруга Вентури свідчила про погрози Комбза зі зброєю.

29 травня 2025 року – анонімна колишня асистентка свідчила про домагання та зґвалтування.

4 червня 2025 року – модельєрка Бріана Бонґолан розповіла про інцидент з Комбзом на балконі.

6 червня 2025 року – колишня дівчина Комбза свідчила про примус до сексуальних сеансів.

13 червня 2025 року – Каньє Вест публічно підтримав Комбза.

20 червня 2025 року – колишній асистент розповів про купівлю наркотиків для Комбза.

24 червня 2025 року – Комбз виступив у суді, не визнав себе винним.

Очікування вердикту

Станом на 25 червня 2025 року, 26–27 червня сторони обвинувачення та захисту мають представити свої завершальні аргументи. Після цього суддя надасть інструкції присяжним, а вердикт очікують наступного тижня.

Якщо P. Diddy буде визнано винним, він може провести решту свого життя за ґратами.