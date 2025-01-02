В невеликому місті Цетинє, Чорногорія, сталася трагедія - чоловік убив щонайменше 10 людей, ще 4 людини отримали важкі поранення. Після кривавого нападу зловмисник наклав на себе руки.

Про це повідомляє Reuters.

“Коли він зрозумів, що ситуація безнадійна, він спробував вчинити самогубство. Смертельних травм він зазнав не одразу, але помер під час транспортування до лікарні”, – зазначив міністр внутрішніх справ Чорногорії Данило Шаранович.

Масова стрілянина сталася в середу, коли нападник відкрив вогонь у місцевому ресторані. За даними поліції, він убив чотирьох людей, а потім продовжив напад у трьох інших місцях, убивши ще шістьох, серед яких були двоє дітей. Четверо людей отримали важкі поранення, які становлять загрозу їхньому життю.

Поліція зазначила, що Мартинович мав історію незаконного володіння зброєю. За словами директора поліції Лазара Щепановича, нападник перед стріляниною, імовірно, перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Інцидент почався після конфлікту, що виник у ресторані.

“Ця подія є жахливою трагедією для нашої країни”, – заявив прем’єр-міністр Чорногорії Мілоєко Спайич і оголосив триденний національний траур.

Президент Яков Мілатович також висловив своє обурення і співчуття постраждалим.

Уряд Чорногорії, враховуючи масштаби трагедії, розглядає можливість посилення законодавства щодо володіння зброєю, включно із повною забороною на носіння зброї.