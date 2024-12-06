Цього грудня виповнюється п'ять років, як колишній журналіст і народний депутат Сергій Лещенко почав працювати в наглядовій раді державної монополії "Укрзалізниці". Його призначення було анонсовано як крок для подолання корупції в залізничній галузі.

Про це пише видання “Українські новини”.

Зазначається, що протягом перебування на керівних посадах в “Укрзалізниці” Лещенко пережив на посаді шістьох голів правління монополіста – Євгена Кравцова, Желько Марчека, Івана Юрика, Володимира Жмака, Олександра Камишіна, Євгена Лященко – і нині працює при призначеному в жовтні 2024 року Олександрі Перцовському.

Місяць тому НАБУ завершило розслідування корупційної справи щодо “Укрзалізниці” за період 2018-2020 років під керівництвом Кравцова, висунувши підозри дев’ятьом особам.

Призначення та політична кар’єра

18 грудня 2019 року розпорядженням КМУ №1309-р Сергій Лещенко був призначений до складу наглядової ради “Укрзалізниці”, а свої обов’язки він розпочав на початку 2020 року. Це призначення викликало суперечки, зокрема через його відсутність профільного досвіду.

Зокрема, колишній міністр економіки Тимофій Милованов публічно заявляв, що це призначення було результатом домовленостей між прем’єром Олексієм Гончаруком та Офісом президента, зазначивши, що “Офіс (Президента) та уряд попросили…”.

Це призначення викликало значний резонанс, зокрема колишні колеги Лещенка критикували його, коли він не зміг відповісти на питання про відмінності між дизель-поїздами та тепловозами, а також про ширину залізничної колії в Україні. Однак справжньою метою призначення, очевидно, була не технічна компетентність, а налагодження інформаційної складової та, якщо не подолання корупції, то хоча б зменшення корупційних скандалів навколо компанії. Уже в січні 2020 року Сергій Лещенко очолив Антикорупційний комітет “Укрзалізниці”.

До початку повномасштабного вторгнення корупційні скандали навколо “Укрзалізниці” справді зменшилися, а після вторгнення, з огляду на умови військового часу, вони фактично припинилися. Однак уже після першого року роботи Лещенка Державна аудиторська служба (ДАСУ) виявила в АТ “Укрзалізниці” фінансові порушення, зовнішні та внутрішні ризики на загальну суму 61,4 мільярда гривень, відобразивши це у звіті про перевірку підприємства за 2017—2020 роки. Пізніше все звелося до менш серйозних інцидентів, як-от викриття СБУ у вересні 2021 року схеми постачання фальшивих низькоякісних запчастин, що призвело до збитків для держави на суму 1,7 мільйона гривень.

Або ж дрібніших випадків, таких як виявлення переплати “Укрзалізницею” за сейфи для спальних вагонів в 3,5 рази.

Або ж постійні проблеми з продажем міжнародних квитків, які не зупинилися навіть після публічних заяв про викриття перекупників.

З іншого боку, “Укрзалізниця” навряд чи змогла досягти значного медійного успіху. Найбільш відомими ініціативами стали підготовка до IPO, яке так і не відбулося, програма дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту та введення “жіночих купе”. Після початку повномасштабного вторгнення “Укрзалізниця” стала головним перевізником для великої кількості евакуйованих осіб та єдиним залізничним шляхом, яким користувалися лідери провідних держав, ЄС, ООН, МАГАТЕ, що стало основою інформаційної кампанії.

Ще в вересні 2020 року, на початку своєї роботи, Сергій Лещенко публічно заявляв про виявлені “підозрілі” дії посадовців “Укрзалізниці”, зокрема про те, що замість ремонту потягів у компанії закуповували лімузини. Однак згодом ця діяльність припинилася.

Зарплата та підвищення

На початку своєї роботи в “Укрзалізниці” Сергій Лещенко отримував зарплату в 350 тис. грн щомісяця, хоча інші його іноземні колеги в наглядовій раді мали вдвічі більшу оплату. З часом його заробітна плата зазнала змін. Уже у 2021 році в “Укрзалізниці” почали приховувати суму його зарплати через “конфіденційність”, хоча саме Лещенко, будучи журналістом, виграв справу в ЄСПЛ проти українських чиновників, які відмовлялися надавати таку інформацію через “конфіденційність”. Згодом в “Укрзалізниці” пояснили приховування його зарплати “міркуваннями безпеки”.

З середини 2021 року, як пише видання, Сергій Лещенко почав отримувати в “Укрзалізниці” не тільки зарплату, але й гонорари, що перевищували 200 тис. грн на місяць.

У вересні 2021 року Лещенко тимчасово покинув “Укрзалізницю” через закінчення контракту, проте його відсутність тривала лише один день. 22 вересня “Укрзалізниця” оголосила про припинення повноважень Сергія Лещенка та двох інших членів наглядової ради, але вже наступного дня Міністерство інфраструктури поновило його на посаді. Через кілька місяців його підвищили до заступника голови Наглядової ради.

У 2023 році зарплата Сергія Лещенка в “Укрзалізниці” склала 3 мільйони гривень на рік.

Проте основна діяльність Лещенка в цей період була зосереджена не на роботі в “Укрзалізниці”, а в українському політикумі. Ще у грудні 2020 року він вступив у публічну суперечку з колишнім депутатом від “Європейської солідарності” і заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, який заявив, що “Лещенко піарить НАБУ в обмін на закриття справи про знижку на його квартиру”.

У вересні 2022 року він вже виступає як радник голови Офісу президента.

А з 2023 року постійно висвітлює діяльність Президента України як “радник Офісу президента”.

При цьому, інколи виступи колишнього журналіста-розслідувача ставали предметом насмішок.

“Оце лизнув”, — писали в соцмережах, коли він порівняв Володимира Зеленського з хрестителем Русі Володимиром.

Або викликали шквал незадоволення, як після його заклику до країн ЄС “зупинити допомогу біженцям з України, щоб поверталися додому”.